Scatta la rimozione del legname prima dei... falò

Inizia la raccolta di primavera. Come ormai consuetudine in previsione della stagione balneare il Comune consente ai privati di poter raccogliere il legname depositato sulle spiagge dalle mareggiate invernali. Il termine ultimo per il prelievo è il 30 marzo successivamente i titolari degli stabilimenti potranno iniziare le operazioni di abbruciamento tenendo ben presenti le modalità delle operazioni. Quindi fino al 30 marzo via libera alla raccolta del legname da utilizzare nei camini quindi il materiale ligneo residuale rimasto sull’arenile se non inviato a impianti autorizzati al trattamento di biomasse potrà essere bruciato in sito esclusivamente in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri, possibilmente asciutto o con bassa umidità per limitare la produzione di fumo, dalle ore 5.30 alle ore 11.30 esclusi i giorni festivi e prefestivi, e nel rispetto delle seguenti altre condizioni liberando il legame da plastica e altro materiale inquinante.