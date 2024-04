Scarsa igiene per una pizzeria e un altro esercizio commerciale, attività sospese

La Spezia, 19 aprile 2024 – Una pizzeria in periferia e un altro esercizio commerciale attivo nel campo della ristorazione nel centro città, con gravi carenze igienico-sanitarie con dipendenti senza regolare contratto e senza autorizzazione per l'affissione dell'insegna esterna finiscono nel mirino del 'pattuglione' che ha operato nella serata di giovedì 18 aprile.

Quattro equipaggi della polizia, due dei quali appartenenti al Reparto prevenzione crimine di Genova, hanno effettuato nel centro cittadino un servizio di controllo straordinario del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e al monitoraggio di zone colpite da degrado urbano.

I pattugliamenti hanno interessato perlopiù le zone del centro storico con particolare attenzione al Quartiere Umbertino.

Durante la sera, i controlli sono proseguiti all’interno di vari locali commerciali dove la squadra amministrativa della Questura, coadiuvata da personale di Asl5 e Ispettorato del Lavoro, ha potuto rilevare alcune irregolarità che hanno portato all’emissione di pesanti sanzioni.

In particolare una pizzeria della periferia è stata colpita dalla sospensione dell’esercizio e da una sanzione amministrativa di 16.000 euro, a causa di gravi carenze rilevate, oltre che per aver assunto senza regolare contratto due dipendenti e non aver richiesto autorizzazione alcuna per l’affissione dell’insegna esterna. Simile sorte anche per un altro esercizio commerciale attivo nel campo della ristorazione nel centro città.

Più lievi le sanzioni emesse ad un circolo della periferia dove è stata rilevata, al suo interno, la presenza di avventori sprovvisti di regolare tessera di affiliazione e dove, nonostante fossero state adempiute le direttive circa l’affissione esterna della tabella alcolemica, mancavano i precursori monouso. Allo stesso locale è stato contestato anche l’eccessivo volume alto della musica in considerazione dell’orario notturno.

Nel corso dei servizi sono state controllate complessivamente 88 persone, di cui 15 con precedenti di polizia, 48 cittadini stranieri, e 13 veicoli.