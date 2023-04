"Scalinata di Fossitermi in pessime condizioni"

Il gruppo consiliare del Pd - Articolo Uno ha presentato un’interpellanza sulla scalinata che da via Fossitermi raggiunge via San Francesco. "Si presenta invasa da erbacce ed in pessime condizioni igieniche ai lati, in particolare nella parte bassa – si legge – . Tenuto conto che la scalinata è utilizzata dai cittadini del quartiere di Fossitermi per raggiungere il Parco della Rimembranza, la collina di Gaggiola e la chiesa soprastante, si richiede all’amministrazione comunale quali siano gli interventi che intende realizzare ed in quali tempi".