Savona la più cara: i prezzi schizzano alle stelle

Nel primo trimestre del 2024 i prezzi di vendita e affitto sono cresciuti quasi allo stesso modo in Liguria, evidenziando un inizio anno in positivo per entrambi i comparti. L’analisi condotta da Immobiliare.it Insights (società del gruppo di Immobiliare.it), mostra in 3 mesi un incremento regionale del 2,3% del prezzo richiesto da chi vende la propria abitazione, con il costo medio che raggiunge i 2.637 euro/mq. L’aumento dei canoni di affitto ammonta al +2,1%, per un costo medio di quasi 11 euro/mq. Nella compravendita crescono sia domanda che offerta: il desiderio di acquisto sale di oltre il 9%, ma la quantità di invenduto cresce quasi del 4%. Negli affitti volano le richieste (+18,4%), mentre crolla lo stock (-17,7%). Analizzando il trend delle compravendite a livello regionale, Genova si conferma il territorio meno oneroso in cui acquistare casa: alla fine di marzo, il prezzo medio al metro quadro è 1.643 euro (aumento dell’1,4% nel trimestre). La zona più costosa è la provincia di Savona, dove comprare casa costa in media poco meno di 3.800 euro/mq (+2,3% in 3 mesi). A livello di domanda e offerta, nelle compravendite quasi tutti i territori liguri rispecchiano l’andamento crescente sia delle richieste che dello stock a disposizione.

Nell’ambito della domanda, tutte le aree evidenziano un incremento in doppia cifra nel trimestre, fatta eccezione per Genova (+7,9). Per quanto riguarda l’offerta di vendita vanno segnalati, a fronte di un aumento generalizzato, le contrazioni del comune e provincia di Spezia, (-4,5% e -0,1%). I trend degli affitti sul territorio di Genova è la zona più convenienti anche per chi vuole affittare un immobile: i canoni si attestano sui 9 euro/mq medi, in crescita del 4,4%. Savona la zona più costosa anche per le locazioni, avendo raggiunto, grazie alla crescita dell’1,5% relativa al trimestre considerato, il tetto dei 15 euro/mq medi.