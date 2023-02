Sassi e limoni lanciati dal cavalcavia Tentato omicidio, arrestati tre studenti

I lanci di sassi dai cavalcavia delle autostrade stanno tornando purtroppo d’attualità. Solo domenica scorsa a Montebelluna era stata colpita un’auto e i carabinieri hanno individuato tre minorenni come responsabili. Sono tutti maggiorenni, invece, i tre studenti della provincia spezzina arrestati giovedì sera nei pressi del cavalcavia numero 33 della A15 in via Barca a Santo Stefano Magra. Avevano iniziato lanciando dei limoni, poi sono passati ai sassi ed è andata bene che non ci siano state vittime e feriti. Il sostituto procuratore di turno Rossella Soffio ha disposto l’arresto, contestando loro la grave accusa di tentato omicidio. Alessio Melani residente nel comune di Arcola, ha da poco compiuto 18 anni. Gli altri due, Alessio Leoni di Santo Stefano Magra e Lorenzo Pratesi di Castelnuovo Magra, ne hanno 20. Sono tutti incensurati e davanti ai poliziotti e agenti della polizia locale che li hanno colti in flagrante, non si rendevano neppure bene conto di quello che stavano facendo. E non immaginavano di andare in carcere. Dopo essere stati fotosegnalati in questura, sono stati associati a Villa Andreino dove lunedì ci sarà l’udienza di convalida dell’arresto da parte del gip Fabrizio Garofalo. I tre giovani sono difesi dagli avvocati Andrea Giorgi, Marta Mancini e Claudio Zadra del foro di Genova.

Li hanno sorpresi i poliziotti della stradale di Pontremoli, che ha competenza territoriale su quel tratto dell’autostrada A15, e gli agenti della polizia locale di Santo Stefano. In borghese e con auto civetta si erano appostati perché la sera prima, mercoledì, proprio alle 22,30 da quello stesso cavalcavia numero 33 erano stati lanciati oggetti che avevano colpito una Panda con a bordo due 25enni spezzini che procedevano verso la città. Fortuna ha voluto che il parabrezza non si sia rotto e che il conducente non abbia perso il controllo del veicolo. I due giovani hanno dato l’allarme al 112 e da un primo controllo sul luogo, sono stati trovati sull’asfalto sia limoni che sassi. I due 25enni si sono rivolti al loro avvocato di fiducia Davide Bonanni. Poiché già nei giorni precedenti il 15 febbraio erano stati segnalati simili episodi, la polizia stradale di Pontremoli e la locale di Santo Stefano Magra hanno concordato un servizio congiunto per sorprendere i lanciatori. Appostati di sera nei pressi del cavalcavia, hanno visto un’auto che si è fermata e ha spento i fari, dalla quale sono usciti tre giovani. Avevano un sacchetto con delle pietre, tipo sampietrini, come quelle ritrovate sulla carreggiata dell’A15, poi i poliziotti hanno trovato anche 9 limoni, mentre a bordo dell’auto c’erano altri sassi tipo ciottoli. I limoni sarebbero stati presi dal campo del nonno di uno dei ragazzi.

Massimo Benedetti