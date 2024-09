Sarzanese trovato senza vita nella sua abitazione

Si è spento improvvisamente nella sua casa di Ugento nel Salento il sarzanese Aldo Scoccimarro. Il cinquantenne molto conosciuto in città da qualche anno era residente in Puglia dove lavorava in un resort oltre a aiutare il padre della sua compagna nell’attività di artigiano. Pur da tempo lontano aveva mantenuto solidissimo il rapporto con Sarzana dove risiedono ancora il padre e i fratelli Nicola e Paolina. Compatibilmente con gli impegni anche tornava per trascorre qualche giorno insieme. Aldo per sentire sempre vicina l’atmosfera di casa ogni giorni si intratteneva sui social con gli amici di una vita, scambiandosi impressioni soprattutto sportive sempre in modo simpatico e divertente. In particolare manifestando la sua incrollabile vede interista. Era sempre piacevole leggere i suoi racconti dell’esperienza in Puglia, la sua passione per il fitness, la cura dell’alimentazione e della preparazione atletica insieme alle impressioni sulla situazione sulla sua città e lo sport. Anche qualche ora prima del decesso si era collegato con la comunità social per qualche anticipazione sulle partite delle Chanpions League. L’altra mattina purtroppo è arrivata la notizia che Aldo è venuto improvvisamente a mancare nella notte.

m.m.