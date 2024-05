Sarzana, torna ’Libri per strada’. L’anteprima dedicata a Tolkien

Al via oggi e domani la terza edizione del ’Tolkien Studies Day’, evento collaterale e anteprima della storica rassegna letteraria e bancarella di libri a cielo aperto Libri per Strada, la Strada per i Libri, giunta quest’anno alla trentaduesima edizione. L’evento che ha l’obiettivo di "ridare dignità e valore all’atto della lettura, come momento di studio, confronto ed aggregazione sociale, ampliando gli spazi ed i momenti dedicati a questa attività e alla cultura del libro" è organizzato dall’associazione Libri per Strada - di cui fanno parte librerie, fumetterie e uno studio bibliografico antiquario della città – con il patrocinio del Comune e la collaborazione di Confesercenti.

Da lunedì a domenica prossima la kermesse sarà aperta al pubblico, dalle 10 alle 24, nella suggestiva cornice di piazza Luni e Palazzo Roderio con le sue storiche bancarelle e con l’intento di offrire una scelta completa di libri dalle novità ai libri antichi, dai fumetti alle letture per i più piccoli e tanto altro ancora.

Ma tornando ai ’Tolkien Studies Day’, approfondimento tematico dedicato al professor J.R.R. Tolkien, massimo studioso di filologia e letteratura, noto soprattutto per la saga Il Signore degli Anelli – che fa farà da apripista a Libri per strada, ecco alcuni appuntamenti da non perdere che si articoleranno nel centro di Sarzana tra via Landinelli, piazza Luni e piazza De Andrè.

Dopo l’apertura dei banchi tematici e l’inizio dell’estemporanea di pittura portata avanti dagli allievi del liceo Artemisia Gentileschi in via Landinelli e i saluti delle autorità, questo pomeriggioi alle 17 in piazza De Andrè Valentina Serra, intervistata da Daniele Pignatelli, presenterà Alì e la maledizione dello scarabeo blu, il suo primo libro fantasy per bambini.

Alle ore 18 in piazza Luni Comic House presenterà invece La saga di Otofalco di Marcello Cavalli. A chiudere la prima giornata sarà L’arpa e la Terra di Mezzo, tradizionale concerto per arpa celtica e percussioni a cura di Arthuan Rebis e Nicola Caleo in programma questa sera, alle ore 21.30, in piazza Luni. Alea Games e Gidierre.net hanno poi organizzato "l’evento nell’evento" Sarzana Play. A questo proposito si fa presente che domenica, alle 14.30, in piazza Luni, si terrà un’interessante conferenza a cura di Angsa, sul gioco di ruolo e da tavolo come supporto e mezzo di superamento delle barriere dell’autismo.