Sarzana ospita il Viareggio

Manca un passo per accedere ai play off in quella che resterà comunque la stagione pazza dell’Hockey Sarzana nel campionato di serie A1. Arrivata sul ciglio dell’inferno poi capace di sette vittorie consecutive e un pareggio. Se oggi pomeriggio, nell’insolito turno domenicale, arrivasse un altro risultato positivo contro il Cgc Viareggio i rossoneri entrerebbero tra le prime otto della classifica andandosi a giocare i play off scudetto. Oggi si gioca alle 18 al “PalaTori“ di piazza Terzi la gara di ritorno dei preliminari playoff e i sarzanesi del tecnico Sergio Festa ripartono dal pareggio 3 a 3 ottenuto mercoledì a Viareggio. Tenendo conto del miglior piazzamento al termine della stagione regolare all’Hockey Sarzana per passare il turno oltre al successo può bastare anche un pari. Difficile e soprattutto molto rischioso fare calcoli anche per evitare finali di gara incandescenti. Quindi la squadra farà bene a impostare il match sul binario del successo facendo valere un momento di condizione atletica e fiducia straordinari. Non si spiegherebbe altrimenti la striscia di risultati utili che hanno letteralmente lanciato in orbita la squadra che alla ripresa del torneo dopo la sosta natalizia sembrava destinara a lottare per evitare il rischio play out sarlvezza. Il gruppo aveva ottenuto 15 punti in 17 partite. Poi ben 21 nelle ultime sette.

"Dobbiamo pensare di fare bene le cose per cui ci alleniamo – spiega il presidente Maurizio Corona – senza pensare che in questa stagione non abbiamo mai vinto contro di loro e ci hanno sempre messo in difficoltà, vincendo anche al Vecchio Mercato. Abbiamo l’opportunità di entrare nel tabellone principale dei play-off e daremo il massimo per provare a raggiungere l’obiettivo. Ci sono due risultati a nostro favore ma non dobbiamo fare calcoli. Quando si arriva a questi appuntamenti, ogni partita è una sfida a parte. Il Cgc Viareggio è un team che conosciamo molto bene e l’allenatore Cupisti è molto esperto, conosce il Vecchio Mercato e sono certo che preparerà la partita in maniera maniacale. Pensiamo a giocare da Sarzana: quando lo abbiamo fatto niente è stato impossibile come dimostrano le sette vittorie consecutive in campionato. I miei ragazzi nella fase finale della stagione sono stati grandiosi e sono sicuro che vorranno conquistare l’accesso al tabellone principale dei play-off". Si gioca oggi pomeriggio alle 18 arbitrano Ulderico Barbarisi e Roberto Giovine di Salerno, ausiliario Matteo Righetti di Sarzana.