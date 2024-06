Sarzana ingaggia il talento Mattugini

Inizia a prendere forma la nuova squadra dell’Hockey Sarzana in preparazione al prossimo campionato di serie A1. Dopo l’arrivo del tecnico Sergio Festa "promosso" dalla pista alla panchina e il ritorno di Xavi Rubio il presidente Maurizio Corona ha trovato l’accordo con Cosimo Mattugini talento fortemarmino, classe 2000. Una promessa dell’hockey nazionale che ha lasciato il segno in tutte le squadre in cui ha militato. Attende la definitiva consacrazione dopo una serie di cambi di maglia e l’occasione giusta può essere proprio la piazza di Sarzana, società che da anni contribuisce in maniera decisiva alla crescita dei giovani. Per lui è pronta la casacca numero 77. Nel torneo di serie A1 ha debuttato nella stagione 2018-2019 collezionando 25 presenze con 5 reti e un assist, contribuendo allo scudetto rossoblù, mentre nel campionato interrotto dall’emergenza sanitaria ha giocato 21 partite con uno score di 4 reti e 2 assist. Nella stagione 2020-21 a Correggio ha messo a segno 14 reti e nelle successive ha militato a Vercelli e Montebello. Nella passata stagione la prima parte l’ha disputata a Vercelli lle 13 gare disputate è andato a segno 12 volte per poi chiudere a Giovinazzo. Nella sua carriera ci sono anche due convocazioni in azzurro all’Europeo under 17 di Mieres e nel 2018 nell’under 20 diViana do Castelo (Portogallo). Maurizio Corona lo presenta così: “Abbiamo tenuto gran parte del gruppo dei record dell’anno scorso - conferma il presidente Corona – puntando a giocatori di grandissima qualità per rinforzare l’organico. Mattugini è uno di questi, seppur giovane conosce benissimo il palcoscenico della serie A1. Stiamo lavorando per un eccellente tassello da inserire in un roster di livello. La trattativa è molto complicata ma speriamo di chiudere il prima possibile. Intanto il giovane ex giocatore e telecronista delle gare casalighe Lorenzo Venè si occuperà anche dell’ufficio stampa del club rossonero.

m.m.