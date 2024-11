Sarzana cede al Tomar. Il futuro è la Europe Cup

Niente Champions per l’Hockey Sarzana che si accontenta di una nuova stagione in Europa League. Le due sconfitte subìte in Bretagna hanno messo in evidenza una formazione che ancora non ha trovato i giri giusti. Nel raggruppamento valido per centrare un posto nella competizione europea più importante i sarzanesi hanno incassato due scivoloni. Dopo la sconfitta all’esordio contro i padroni di casa del Quevert per 6-3 è arrivata anche quella contro il Tomar. I portoghesi si sono imposti con il punteggio di 9-2. Il guizzo di capitan Borsi al 6’29“ del primo tempo aveva impattato il vantaggio iniziale realizzato da Silva ma è stata una fiammata che non è spaventato il Tomar che ha segnato ancora con Silva, Almeida e Herman prima che Facundo alla fine del tempo segnasse il 4 a 2. Nella ripresa i portoghesi hanno preso il largo reealizzando una cinquina. Il tecnico Festa ha fatto ruotare tutto il gruppo composto da Venè, Corona, Angeletti, Mattugini, Tognacca, Illuzzi, Borsi, De Rinaldis, Xavi Rubio. L’Hockey Sarzana deve adesso pensare al campionato di serie A1 tornando in pista mercoledì a Sandrigo. Una sfida che inizia a diventare importante soprattutto per dare una spinta al gruppo che non ha ancora ottenuto il successo e si ritrova a dover recitare un ruolo di inseguitrice alla zona tranquilla dopo anni di ben altri obiettivi. Il tempo a disposizione di certo non manca ma occorre la scintilla che inneschi la partenza.