Notte di cinema sotto le stelle. In piazza Niccolò V a Sarzana organizzato dallo staff del cinema Italia con inizio alle 21.30 è in programma il film "Un uomo felice" che verrà riproposto anche domani sera, martedì presentato dal critico Joe Denti (in foto).

A Castelnuovo Magra prosegue la rassegna "Cinema e cultura. Fino all’ultimo sguardo" con il film in programma questa sera alle 21.30 dal titolo Eo presentato dal critico cinematografico Renato Venturelli. L’arena cinema è stata allestita in piazza Querciola sotto la torre dei Vescovi di Luni nel borgo collinare con ingresso gratuito senza prenotazione.