Sarzana: 39enne in carcere dopo le continue vessazioni alla madre

Sarzana (La Spezia), 2 febbraio 2024 – Due arresti da parte dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Sarzana, impegnati anche nel contrasto e prevenzione allo spaccio di stupefacenti.

Ieri pomeriggio, durante un servizio di controllo, è stata tratta in arresto una 53enne italiana già segnalata. La donna è stata notata nei pressi del parcheggio antistante l’esercizio commerciale Brico Io, mentre si aggirava con fare sospetto. Dopo qualche minuto di osservazione, è stata colta in flagranza mentre cedeva tre dosi di eroina ad un soggetto della zona, anch’esso noto per reati specifici. Dopo la perquisizione personale e domiciliare, i militari hanno trovato in suo possesso due dosi di sostanza stupefacente, eroina, del peso di grammi 1,10 oltre a numerosi involucri di cellophane trasparente utilizzati per confezionamento sostanza stupefacente ed bilancino di precisione, tutto sequestrato dai militari.

L’acquirente è stato segnalato alla Prefettura della Spezia come assuntore, mentre la donna è stata arrestata con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Sempre nel pomeriggio di ieri i carabinieri sarzanesi hanno arrestato un 39enne del luogo, attualmente domiciliato nella provincia di Massa Carrara. A carico dell’uomo, già destinatario di un ordine di divieto di avvicinamento alla madre, a causa delle continue violazioni rapportate dai militari, l’autorità giudiziaria spezzina ha emesso un’ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere.

