’Sardinfesta’ in piazza Cavour

I soci del circolo ‘Grazia Deledda’ si sentono sardi e spezzini. Come spezzini attendono con frenesia la grande Fiera di San Giuseppe. Come sardi vogliono diventare co-protagonisti della kermesse e portare la Sardegna nel cuore della festa. Dalla convivenza di questi forti sentimenti è nata l’iniziativa ‘Sardinfesta - la Sardegna nel cuore di Spezia’ con appuntamento oggi alle 16, in piazza Cavour per mostrare, alla vigilia della Fiera, il patrimonio musicale e folcloristico dell’isola alla cittadinanza e ai numerosissimi turisti. Sono stati convocati per scendere in piazza i gruppi Su Durdurinu di Oliena e i sassaresi Zeppara. Il primo ensemble è nato circa 28 anni fa ed esegue, come da tradizione centenaria, tutti i balli tipici unici nel suo genere: s’aciu antihu, s’arciu, su passu torrau, su passu torrau brincau, su nugoresu e su durdurinu, ballo da cui prende nome il gruppo. Il secondo si distingue per un repertorio che spazia dalla musica tradizionale al folk sassarese.