Sapori e mestieri, fiera di golosità. Un centinaio le aziende coinvolte

Oltre cento aziende coinvolte per valorizzare le eccellenze artigianali nel settore alimentare. Per i golosi della provincia, ’Sapori & Mestieri – Stile Artigiano’ è un appuntamento da segnare in agenda: la consolidata kermesse, organizzata da Confartigianato con il patrocinio e il sostegno della Regione Liguria e del Comune della Spezia, ritorna per una tre giorni all’insegna del gusto e di una galassia di eventi – seminari e convegni, presentazioni di libri, visite culturali, showcooking e animazione per i più piccoli – ideati per dar modo ai visitatori di approfondire questo mondo a 360 gradi, fra teoria e pratica.

Saranno una quarantina gli stand in questa fiera all’aria aperta in programma da venerdì 24 a domenica 26 novembre, rigorosamente legati al territorio, per mettere in evidenza la produzione delle realtà locali e creare al contempo un goloso antipasto del Natale. "Una gioia del palato – la definisce il sindaco Pierluigi Peracchini – un’occasione per degustare le prelibatezze dei grandi artigiani del nostro territorio e per approfondire tradizioni culinarie locali diventate famose in tutto il mondo". Ed è la responsabile eventi di Confartigianato Antonella Simone ad entrare nel dettaglio dell’offerta della manifestazione. "Intendiamo promuovere e valorizzare le produzioni artigianali sia quelle dolciarie e del settore alimentare che quelle artistiche" anticipa. La qualità dei prodotti portati in fiera a ’Sapori&Mestieri’, che va avanti da oltre 20 anni, è certificata anche dal marcio ’Artigiani in Liguria’, attribuito alle eccellenze. Intensa la galleria di eventi correlati, alcuni dei quali nei musei cittadini: nell’area media di Confartigianato, showcooking degli allievi del Ciofs e dell’alberghiero Casini sabato 25 alle 10.30, nuove tecnologie in cucina alle 15 con Andrea Moscatelli di 3d Cyber e Matteo Menozzi di Spazio Base e alle 17, conferenza sulle tendenze del turismo enogastronomico; domenica alle 11 focus sulla sicurezza alimentare, alle 15.30 incontro con l’azienda ’Pesto Fiore’ sulla celebre salsa verde. Connesse alla manifestazione, ripartono anche le iniziative correlate all’evento, come ’Lo scontrino vale due volte’ e il contest ’Una dolce vetrina’.