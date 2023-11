’Sapori e Mestieri’. Domenica di assaggi. Stand presi d’assalto dai golosi di ogni età

Una domenica tra gastronomia, artigianato, animali e... ghiaccio. Una città viva per una giornata particolare, che ha visto la contemporanea presenza di due manifestazioni, in corso e in piazza Cavour. Ultimo giorno di ‘Sapori & mestieri - Stile Artigiano’ organizzata da Confartigianato, con gli oltre 40 stand di prodotti tipici, dolci e salati, del territorio, presi letteralmente d’assalto, soprattutto dai golosi (e non parliamo di bambini). Certo, la gentilezza degli operatori, tra un assaggio e l’altro, ha giocato un ruolo importante, mentre il tutto è stato arricchito da seminari e convegni, presentazioni di libri (ieri ‘Abbandonati. Luoghi e paesi fantasma della Liguria’ e ‘La Storia di Rici, pescatore di Monterosso’), visite culturali, show cooking e animazione per i più piccoli (grazie pure ai volontari della Croce Rossa italiana).

Dopo aver percorso tutta corso Cavour, da via Chiodo, si approda poi in piazza del Mercato, dove si notano a destra gli antichi trattori, davanti ai quali c’è la zona dei laboratori, di Coldiretti, Coopselios, Fattoria del Carpanedo e Coop sociale Cocea, oltre che dei musei civici spezzini. E se dall’altra parte, ci sono in vendita le prelibatezze genuine della nostra terra, l’attenzione delle famiglie non poteva che essere attirata dagli amici animali. Da osservare, come nel caso dei pony e delle mucche, da cavalcare, come nel caso dell’asina Ornella e della cavalla Nerina. Decine, centinaia, i bimbi e le bimbe che hanno indossato il caschetto protettivo e si sono fatti il doppio giro dentro il recinto. E a proposito di giri, tantissimi bambini, ma anche qualcuno più grandicello, si è divertito, indossando i pattini con la lama, sul ghiaccio della pista di piazza Verdi, che ha aperto due giorni fa e sarà presente fino al 14 gennaio.

Marco Magi