Sanità, Morgillo attacca: "Disagi al Sant’Andrea"

Datevi una mossa a realizzare il nuovo ospedale, perchè quello vecchio sta cadendo a pezzi. Suona più o meno così l’avviso lanciato dall’ex assessore regionale Luigi Morgillo, che in una lettera appello rivolta al direttore generale di Asl5, all’assessore regionale alla Sanità al presidente di Regione Liguria spiega che al di là dei 15 milioni per il nuovo ospedale, notizia che "va certamente accolta con molta soddisfazione, tuttavia non vorrei che sfuggisse alla vostra attenzione la grave situazione in cui versa l’ospedale Sant’Andrea. I disagi – dice Morgillo – sono continui per allagamenti, crollo di soffitti , evacuazione dei reparti, guasti agli impianti di climatizzazione". Nel mirino, anche le verifiche tecniche sula tenuta antisismica di alcuni padiglioni. "Sono consapevole – aggiunge l’ex assessore – che questi problemi vengono da lontano, ma i cittadini ed i pazienti e gli operatori non so fino a quando saranno disposti a sopportare questi disagi. Diteci con chiarezza quando iniziano e quando saranno ultimati i lavori per il nuovo ospedale e diteci fino ad allora come si intende far fronte ai gravi disagi del Sant’Andrea".