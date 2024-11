San Terenzo, restyling del lungomare. Prima la rigenerazione dei pavimenti

Dopo un primo effettuato lo scorso inverno nel tratto tra Piazza Brusacà e la porzione antistante villa Magni, sono in corso a San Terenzo i lavori di riqualificazione della passeggiata lungomare, concludendo così il restauro nella restante parte, fino al Colombo. L’intervento viene svolto in due momenti: si parte dalla rigenerazione della pavimentazione per poi completare l’opera con il restauro del pergolato e della recinzione del parco giochi del borgo. "Il lungomare di San Terenzo già riqualificato anni addietro, aveva bisogno di un intervento radicale di rigenerazione" spiega Marco Russo, assessore ai Lavori pubblici. Il lotto di chiusura dell’intervento va a sostituire le piastrelle rotte o danneggiate con quelle nuove e prevede anche la posa di giunti di dilatazione, non presenti dal precedente restauro, che hanno causato la rottura di tante piastrelle. A questo lotto di lavori partecipa alle spese anche il privato che nello scorso inverno ha fatto i lavori di ripascimento della diga e della spiaggia nel corso dei quali ha danneggiato il lastricato con i mezzi da lavoro e per cui ha versato un indennizzo che oggi viene speso per la ristrutturazione. L’ammontare dell’opera è di circa 50mila euro. Successivamente alla pavimentazione verranno predisposte la potatura delle tamerici e la preparazione delle aiuole alla nuova stagione di fioriture, oltre che gli interventi sulle strutture del parco giochi in largo Pertini.

g. tonelli