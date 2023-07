San Terenzo La ’Tana dei turchi’ per grandi e piccini

I festeggiamenti di San Prospero, patrono di San Terenzo, saranno aperti e chiusi da due concerti. Si inizia domani alle 21 nella chiesa del paese: a parlare del culto e delle reliquie conservate sotto l’altare maggiore sarà il giornalista Riccardo Bonvicini, seguirà il concerto per chitarra classica di Luca Medusei. Venerdì alle 17 in piazza Brusacà prove di abilità calcistica per bambini. La sera alle 21 la ’Tana dei turchi’ per bambini con giochi a tema medievale e laboratori a cura di Abygale mentre per tutto il weekend sul lungomare avrà luogo il Mercato di Portiolo. Sabato alle 10 la gara di nuoto “Miglio Uisp” e alle 14.30 la gara sulla distanza di tremila metri. Alle 21 la ’Tana dei turchi’ organizzata dalla Pro Loco con chiusura del traffico veicolare: nelle vie del paese spettacoli a tema con giochi di fuoco e sbandieratori mentre sul castello sarà allestito l’accampamento degli armigeri. Dopo lo sbarco dei Turchi sulla spiaggia e la battaglia, la festa si concluderà con uno spettacolo pirotecnico Nico Dj trasformerà la piazza in una discoteca sotto le stelle. Domenica alle 10 la Pescasport organizza un’esibizione di vele latine. Nel pomeriggio la prepalio a cura della Borgata Marinara del San Terenzo. Alle 21 teatro-canzone nel parco di villa Shelley con Aldo Bilotta e Claudio Ceretti in “Sarà una bella società”.