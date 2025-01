San Terenzo, dehors sotto la lente. Via al progetto unitario del Comune

Dopo piazza Garibaldi a Lerici, tocca a piazza Brusacà a San Terenzo. La giunta comunale guidata da Leonardo Paoletti ha approvato il progetto unitario con la definizione di linee guida per l’arredo urbano e la delimitazione dei suoli pubblici della piazza santerenzina, con l’obiettivo di uniformare la predispozione delle aree esterne in concessione agli esercizi pubblici.

Nel dettaglio, il Comune ha disposto linee guida per l’allestimento dei dehors – la cui copertura, ad esempio, dovrà essere piana, con pendenza minima necessaria per l’adeguato smaltimanto delle acque meteoriche, e dovrà essere di tonalità chiara dei colori nelle scale dei beige, o grigio, o tortora, mentre l’intera struttura dovrà essere alta al massimo due metri e mezzo – così come gli ombrelloni e degeli arredi.

Con l’approvazione da parte della giunta comunale del progetto di riqualificazione, tutti i titolari di suolo pubblico in piazza Brusacà dovranno adeguarsi sia per quanto riguarda la dimensione degli spazi in concessione, sia per quanto concerne la modalità di realizzazione dei dehors, secondo le linee guida già citate.

Laddove il progetto unitario lo preveda, i titolari di suolo pubblico in piazza Brusacà potranno realizzare dehors chiusi, ma sempre secondo le caratteristiche tecniche e modalità approvate dalla giunta comunale.

Come già accaduto per piazza garibaldi a Lerici, le nuove autorizzazioni per l’utilizzo del suolo pubblico finalizzate all’installazione dei dehors, verranno rilasciate solo a seguito di adeguamento al progetto predisposto dal Comune, anche in considerazione del fatto che il termine ultimo per l’adeguamento da parte delle attività di somministrazione di alimenti e bevande è stato fissato al prossimo 31 dicembre.

"Gli operatori economici interessati dall’installazione dei dehors sono – si legge nella delibera comunale – stati coinvolti nel procedimento di riorganizzazione dei suoli pubblici della piazza a seguito di incontri con gli uffici preposti con l’amministrazione".

Matteo Marcello