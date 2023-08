Gusto, musica e artigianato: grande successo per “San Pietro Vara in Fiera”

San Pietro Vara, 21 agosto 2023 – Partiamo dalla fine di 'San Pietro Vara in Fiera': un bel deejay set tutto da ballare, dopo l'esibizione del vincitore di 'Tu si que vales' di tre anni fa, Andrea Paris (mago, mentalista e comico). Una grande giornata che è iniziata di mattina con centocinquanta ambulanti, artigiani ed antichi mestieri, artisti di strada come il ventriloquo e comico Nicola Pesaranesi, insieme alla scimmia Isotta a girare per il borgo in una assolata domenica di agosto.

Grande protagonista anche la gastronomia, fra la tradizionale porchetta sanpietrina (ottima e particolare), sgabei, salsicce, salumi, formaggi e buon vino, tutto della zona. “Una festa popolare che riscopre la tradizione agricola e artigianale di San Pietro Vara – affermano Gian Carlo Lucchetti, sindaco di Varese Ligure e Giuseppe Menchelli direttore Confartigianato – un richiamo turistico per tutta la Val di Vara, che ogni anno cresce nel numero di presenze in un territorio ancora da conoscere e valorizzare”.

Ad organizzare l'evento il Comune di Varese Ligure, con il particolare impegno dell'assessore Luigina Cademarchi, in collaborazione con Confartigianato La Spezia. All'inaugurazione, con tanto di simbolico taglio del nastro, anche l'assessore regionale Giacomo Giampedrone, il consigliere regionale Daniela Menini e la senatrice Stefania Pucciarelli.

E mentre da due terrazzi, le cantautrici Giulia Cancedda, in arte Cance (pop dal respiro r&b), e Susanna Roncallo hanno diffuso le loro note, in migliaia, provenienti dalle zone limitrofe ma non solo – da tutta la Val di Vara, dalla città e dalla Riviera – hanno affollato il piccolo borgo per tutto il giorno, girando fra i banchi che presentavano oggettistica di ogni genere. Suggestioni musicali per le vie del borgo, le cantine aperte con prodotti biologici, l'esposizione di macchine agricole e i giochi per bambini, compreso delle piante animate in vaso. Una giornata all'insegna della rievocazione degli antichi mestieri e delle tradizioni che fanno parte della nostra terra con le vie animate da mattina a sera dove, come ogni anno, le cantine erano aperte, pronte ad ospitare tutti gli artigiani e le bancarelle degli hobbisti. In attesa della settima edizione di una kermesse poliedrica e interessante.