San Pietro, luce in fondo al tunnel Terminati per ora i lavori strutturali "L’hotel sarà pronto entro due anni"

A quattro anni dalla posa della prima pietra, sono terminati gli interventi strutturali alla Locanda San Pietro, destinata a diventare un hotel di prestigio: i lavori, da quanto annunciato in sede di presentazione, sarebbero dovuti terminare nel 2020 con l’apertura dell’hotel. Ma per questa serviranno invece altri due anni, al termine degli interventi che riguarderanno la realizzazione vera e propria della struttura ricettiva. Ieri il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha svolto un sopralluogo alla presenza dell’amministrazione comunale e il rappresentante della società proprietaria dell’immobile Ict Srl. "Ricordo bene le condizioni in cui versava questo edificio quattro anni fa, quando è stato aperto questo cantiere – ha sottolineato Toti – Vederlo ora, con le parti strutturali completate e con la prospettiva del suo ritorno all’antico splendore, dà il senso di questo intervento, che è stato molto complesso. Stiamo andando avanti nella salvaguardia della nostra storia e le nostre bellezze, senza lasciare questo edificio al degrado e all’abbandono: vederlo in quelle condizioni era una ferita al cuore, in un territorio così straordinario. Grazie a questa nuova struttura e alla lungimiranza di chi ci ha investito, si creano anche nuove opportunità lavorative per tanti giovani in un settore, quello turistico-ricettivo, che è fondamentale e trainante per la nostra economia. Insieme al piano di valorizzazione dell’isola Palmaria, questa struttura farà di Porto Venere una delle perle vere del turismo del Mar Mediterraneo". L’edificio, che versava in stato di abbandono, diventerà un hotel di prestigio, in una posizione unica ed in un contesto paesaggistico senza eguali.

"Avere la possibilità di entrare nel cantiere e vedere la struttura completata – aggiunge il sindaco di Porto Venere Matteo Cozzani – è la riprova che se c’è la volontà le cose si possono fare, dopo 30 anni di abbandono. Grazie all’intervento della nuova proprietà viene ridata dignità ad uno dei simboli più importanti del nostro paese. Fra meno di due anni la nuova Locanda San Pietro potrà essere finalmente riaperta".