Aurelia bis al palo . Tavolo in Prefettura

É stata fissata per martedì 20 maggio la riunione in Prefettura per discutere della difficile situazione in cui versa la Ici Costruzioni, titolare dell’appalto dello stralcio A del terzo lotto dell’Aurelia bis. I lavoratori attendono ancora gli stipendi di marzo e aprile, con Anas che ha promesso di attivare i poteri sostitutivi per anticipare ai lavoratori quanto dovuto dall’azienda. La riunione si terrà alle 17, e vedrà la presenza di Anas, del commissario straordinario Matteo Castiglioni e dell’azienda Ici, oltre che dei sindacati di categoria, che hanno chiesto il confronto alla Prefettura non solo per avere certezze nell’immediato ma anche sul futuro del cantiere spezzino. L’azienda è impegnata in una procedura di ricomposizione del debito, e da settimane si fa strada l’ipotesi di un possibile subentro di un subappaltatore nel cantiere spezzino.

"Siamo contenti di aver ricevuto la convocazione da parte del prefetto della Spezia sul primo lotto dell’Aurelia bis della Spezia – dice Andrea Tafaria, segretario generale Filca Cisl Liguria –. Sono due mesi che i lavoratori non prendono lo stipendio, quel giorno ci aspettiamo la data precisa in cui Anas, alla luce di quanto ha annunciato, salderà gli arretrati ai dipendenti. E dal commissario straordinario Castiglioni ci aspettiamo chiarezza: vogliamo sapere chi proseguirà l’opera e quando finalmente si tornerà a pieno regime nei cantieri. Ricordiamo a tutti che da troppo tempo non abbiamo certezze per una triste incompiuta che tutti vogliono. Solo a parole visto quello che sta succedendo. Ci aspettiamo fatti, il tempo degli annunci e delle promesse è finito da un pezzo". Una situazione vissuta già a dicembre dai lavoratori, con l’azienda che aveva promesso per la tarda primavera la ripresa effettiva del cantiere spezzino. Tuttavia, in questi mesi i problemi si sono riproposti, portando nuovamente i sindacati in trincea.

mat.mar.