'Sai come vivere il tuo benessere?', convegno gratuito col dottor Menconi

La Spezia, 7 ottobre 2024 - Sono già oltre 40 gli iscritti al Convegno gratuito tenuto dal dottor Francesco Menconi ed organizzato dalla Scuola di Formazione Professionale della Spezia, leader dal 2007 nell'organizzazione di convegni, corsi e stage. Stavolta a relazionare nel convegno patrocinato dal Comune delle Spezia sarà il dottor Menconi, laureato in scienze motorie, massoterapista, personal trainer Fipe 2° livello, Docente del Centro sportivo nazionale, Operatore certificato con master alla Sapienza in metodologie Antiaging & Antistress, master in Epigenetica, operatore della Open Academy of Medicine. Il tema sarà: 'Sai come vivere il tuo benessere? Cosa sappiamo della nostra salute?'.

“Faccio in modo che ognuno trovi la strada personalizzata per incamminarsi verso la propria consapevolezza, con efficienza e senza dolore – dichiara Menconi – con bellezza e performance, invece di pretendere, cominciate a comprendere, invece di avere obiettivi lontani, cominciate con un passo, accettate le imperfezioni. Invece di fare diete, ed integrazioni casuali, comprendete la composizione corporea e l’epigenetica. Capire che il corpo è la casa più meravigliosa che potrete mai avere, invece di inseguire mille diverse opinioni, gustare e rispettare come viviamo”.

Questa è la filosofia che diffonde Menconi e che sta facendo eco nelle sale riunioni di molte città in Italia e molto spesso in Svizzera.

Sarà possibile ascoltare un'ora e mezza dei suoi consigli su come vivere il nostro benessere, venerdì 25 ottobre dalle 18 alle 19.30 nella Sala Multimediale di Tele Liguria Sud in piazzale Papa Giovanni XXIII alla Spezia. Le iscrizioni terminano il 20 ottobre e saranno accettati solo i primi 90 iscritti. Per info scrivere a [email protected].