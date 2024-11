Ruolo della pubblica amministrazione, delegazione spezzina al congresso Flp

Salerno, 22 novembre 2024 – Anche quella spezzina tra le varie delegazioni presenti al Grand Hotel di Salerno, al 5° Congresso Nazionale della Flp (Federazione lavoratori pubblici e funzioni pubbliche), che aderisce alla Confederazione Cse, e sono maggiormente rappresentative nel pubblico impiego italiano.

Durante i quattro intensi giorni di lavori, il congresso ha rappresentato un'importante opportunità non solo per eleggere il nuovo gruppo dirigente nazionale, ma soprattutto per avviare un confronto serrato con le istituzioni politiche e le autorità del settore pubblico. Al centro del dibattito vi è stato il ruolo cruciale che la pubblica amministrazione dovrà giocare nel rilancio del Sistema Italia.

Quattro tavole rotonde hanno caratterizzato l'evento, moderato da esperti giornalisti nazionali del settore politico ed economico, coinvolgendo dirigenti delle pubbliche amministrazioni, membri di Commissioni parlamentari, politici nazionali e rappresentanti del Governo. È stata particolarmente significativa la presenza nella giornata finale di figure di spicco come il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, il viceministro alla Giustizia, Paolo Francesco Sisto, e il sottosegretario al ministero del Lavoro, Claudio Durigon. Il congresso ha focalizzato anche gli aspetti politico-sindacali legati alla recente firma dell'ipotesi di Ccnl del Comparto Funzioni Centrali, un momento chiave che da sempre funge da 'battistrada' per le successive trattative sugli altri comparti del pubblico impiego italiano, ovvero Sanità, Scuola e Autonomie locali.

La Flp ha giocato un ruolo determinante nella sottoscrizione di un documento che ora passerà al vaglio degli organismi preposti per la certificazione. Tra le delegazioni presenti, come anticipavamo, quella spezzina ha visto il Coordinatore territoriale della Federazione della Spezia e Massa Carrara, Elio Di Grazia, e i dirigenti sindacali Ilio Bonomi, Christian Palladino e Alessandro Collevecchio. Questi ultimi hanno attivamente partecipato ai lavori, offrendo il loro contributo su temi attuali come lo smart working, la settimana corta e l’ordinamento professionale.

Le conclusioni del Congresso rappresenteranno una base fondamentale per il successivo confronto con i dirigenti degli uffici spezzini del comparto funzioni centrali, in cui operano migliaia di lavoratori. L’ obiettivo è rendere concretamente esigibili tutte le innovazioni previste nel nuovo Ccnl, preparandosi al contempo al prossimo rinnovo contrattuale per il periodo 2025/2027. Con lo sfondo del dibattito sulle nuove modalità di lavoro, come la proposta di una settimana corta, il congresso della Flp segna un passo importante nel cammino verso una pubblica amministrazione più moderna ed efficiente. “Il nostro impegno, sul territorio – concludono Di Grazia, Bonomi, Palladino e Collevecchio – sarà quello di tradurre in azioni concrete quanto previsto da questo Ccnl”.