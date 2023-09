Rumore delle navi. Convegno al castello

Il Castello di Lerici ospita un dibattito dedicato al tema della riduzione del rumore irradiato in acqua dalle navi mercantili, organizzato da Atena e sostenuto dal Comune. L’appuntamento è per domattina dalle 9.30. Nel corso del convegno saranno presentati i risultati del progetto europeo Life Piaquo per ridurre il rumore subacqueo irradiato generato dalle navi ed adattarlo in tempo reale all’ecosistema, in modo da minimizzarne l’impatto sull’ambiente.