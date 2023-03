’Rubendo’, il romanzo di Zanoni

Nella sala parrocchiale ‘Itala Mela’ di San Terenzo, oggi alle 15.30, terzo appuntamento della rassegna letteraria organizzata dalla Coop 1° Maggio. Nell’occasione sarà presentato ‘Rubendo – Ritorno al passato’, ultimo romanzo di Lorenza Zanoni che conclude la trilogia Fantasy nella quale si intrecciano le vicende di un popolo vissuto per secoli nelle viscere della Terra e tornato in superficie grazie ad un terremoto. È il percorso dell’anima che esce dall’oscurità e trova forza di rinascita nella luce del sole e delle stelle. Dialogherà con l’autrice Beppe Mecconi, curatore della rassegna. "Con il terzo appuntamento si rinnova l’incontro con un autore del territorio, in questo caso santerenzino doc" dice Settimo Scatena, presidente di Coop 1° Maggio.