Ruba collana a un disabile. E la vende al compro oro. Arrestato un ventenne

Non solo non si era affatto ravveduto del furto di monili e collana d’oro a un ragazzo fragile ma dopo la denuncia il ventitreenne spezzino aveva continuato a minacciare la vittima. Un atteggiamento persecutorio che ha portato il procuratore Antonio Patrono, il sostituto Claudia Merlino e il gip Mario De Bellis a emettere l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di furto aggravato, autoriciclaggio e violenza privata. L’ordinanza è stata eseguita dagli agenti della squadra mobile spezzina coordinati dal responsabile Alessandro Pescara Di Diana (nella foto). Il fatto è accaduto a gennaio quando il ventenne approfittando della fragilità di un uomo incontrato nel quartiere di Canaletto era riuscito a rubargli la collanina in oro e due ciondoli. Merce poi rivenduta in un negozio cittadino. La vittima si è rivolto agli uffici della Questura che ha avviato le indagini visionando le telecamere di sorveglianza comunali e di attività commerciali della zona. I poliziotti hanno poi controllato diverse attività di ’compro oro’ in città riuscendo a ritrovare gli oggetti, ceduti per circa 500 euro da qui la condotta di autoriciclaggio, e avere certezza dell’autore del reato. Dopo la denuncia l’atteggiamento si è fatto aggressivo e così è scattata la misura dell’arresto in carcere in attesa dell’interrogatorio di garanzia.

Massimo Merluzzi