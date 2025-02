Ruba al discount. Ladro bloccato prima della fuga

Difficile pensare di poterla fare franca con un bottino simile di refurtiva sotto il braccio. Non si è accontentato di rubare dagli scaffali del discount un paio di confezioni di insaccati, ma ha fatto man bassa salvo poi cercare di passare inosservato dalle casse. Tentativo andato a vuoto, anche perchè quel 40enne non era un volto nuovo per il personale del supermercato In’s di via Vittorio Veneto, dove già in precedenza infatti si era reso protagonista di piccoli furti di merce. Stavolta però ha tentato il ’colpaccio’ con un quantitavo più ingente di insaccati, ma è stato fermato prima che potesse allontanarsi. Sul posto sono arrivate due volanti della polizia che hanno ascoltato le testimonianze, il 40enne (già noto alle forze dell’ordine) rischia una denuncia per furto aggravato.