Rotavirus e gastroenterite, interrogazione alla giunta regionale

Un’interrogazione alla giunta regionale per rendere pubblici i dati dei casi di rotavirus e gastroenterite che hanno colpito i bambini nello Spezzino. È quanto presentato ieri dal consigliere regionale dem, Davide Natale (nella foto). "Mentre l’Istituto superiore di sanità termina i propri campionamenti, non siamo a conoscenza se i casi di rotavirus siano ancora in frase crescente o meno, né del numero di casi – ricorda Natale –. Questa incertezza sta generando una diffusa preoccupazione tra i cittadini. Per questo chiediamo la giunta regionale di rendere pubblici i dati, divisi per giorni, dei casi sottoposti alle strutture sanitarie e i tipi di analisi in corso. Un’opera di trasparenza nei confronti della popolazione". Più caustico l’intervento dei consiglieri lericini di Cambiamo con passione: "Se fosse accertata una qualche correlazione tra virus e litorale lericino valuteremo anche di presentare un esposto in procura. Ovviamente ci auguriamo che le indagini dell’Iss abbiano esito negativo".