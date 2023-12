Rossella Cominotti, il disperato e vano appello della parente: “Scomparsa da 12 giorni, abbiamo molta paura”

La Spezia, 8 dicembre 2023 – “Stiamo cercando Rossella”. Con queste parole inizia il disperato appello della cugina di Rossella Cominotti su Facebook. Parole che oggi sono diventate vane, dopo che il corpo della donna, 53 anni, è stato trovato senza vita con profonde ferite in una camera d’albergo a Mattarana (La Spezia).

Pochi giorni fa la parente di Rossella aveva scritto queste parole sui social, accompagnate da alcune foto: “Stiamo cercando Rossella. Mancano da casa lei e il marito da ormai 12 giorni. Vive a Bonemerse (qui i due avevano un’edicola, chiusa pochi giorni fa, ndr)”.

"I telefoni – scriveva la cugina sul post – non ricevono più le chiamate, nemmeno WhatsApp. Condividete soprattutto nella zona di Cremona. Grazie a chi ci darà una mano a ritrovarli. Le forze dell’ordine stanno già lavorando per questo. In famiglia c’è molta paura”. Paura che si è dimostrata fondata.