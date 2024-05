Ross Roys al Demolition Panel

La dj spezzina Rosaria Giudice, in arte Ross Roys, è stata selezionata con altri 49 produttori di musica elettronica per partecipare al Demolition Panel svoltosi al Mir di Rimini. In quell’occasione, una sua traccia inedita è stata sottoposta al giudizio di Big Fish e Roberto Intrallazzi, entrambi dj e producer, del giornalista Damir Ivic e di Dario Usuelli, head of music di Radio Deejay. "Per me è stata una grande occasione di crescita – ha riferito Rosaria – e ora sta per uscire ’Follow the music flow’ con la mia etichetta, ’Ross Roys Records’, su tutte le piattaforme digitali; una traccia perfettamente allineata con la mia evoluzione artistica, con sonorità ancora più particolari rispetto alla precedente Hallo". Ross Roys suonerà il 22 giugno a Concordia sulla Secchia (Modena) all’interno del ’Kecontest’, evento techno organizzato da Kefestival. Infine sta per immergersi nel lavoro sull’ultima di 3 tracce con cui parteciperà al prossimo Tour Music Fest.