Roma-Spezia 2-1: svanisce al 90' il sogno aquilotto, si va allo spareggio

Roma, 4 giugno 2023 – Sfuma allo scadere dei 90 minuti la salvezza dello Spezia che ora andrà allo spareggio con Verona. Sconfitti entrambi liguri e veneti contro Roma e Milan. Gli aquilotti, dopo essere passati in vantaggio, subendo la rimonta e non riuscendo, pur nel lunghissimo recupero (ma in inferiorità numerica per l'espulsione di Amian) a raggiungere il nuovo pari, che sarebbe stato decisivo.

Manca Dragoswski, che alla fine non ce la fa a recuperare dopo il colpo subito in allenamento venerdì, ed in porta lo sostituisce Zoet, mentre l'unico cambio rispetto allo scorso turno è l'inserimento di Zurkowski dall'inizio al posto di Ekdal.

Lo Spezia passa alla prima folata in avanti grazie a Nikolaou che, sul tiro-cross di Bourabia, tocca di testa da posizione ravvicinata. Naturalmente i giallorossi non stanno a guardare ed ecco arrivare dopo una decina di minuti la traversa scheggiata da El Shaarawy con un tiro da fuori area.

È la Roma comunque a tenere le redini del gioco, fin dai primi istanti, però gli aquilotti si ritagliano qualche spazio. Il pareggio degli uomini di Mourinho (non è in panchina perché squalificato), lo raggiungono prima dell'intervallo grazie ad una conclusione da posizione molto defilata di Zalewski.

Dopo l'intervallo, un cambio per la Roma che così passa alla difesa a 3. Di Pellegrini al 9', la grande occasione per passare dopo l'intervento in tuffo sfiorato da Zoet, il tocco a porta sguarnita è alto. Un doppio cambio in casa giallorossa (dentro Abraham e Matic) e Dybala penetra in area per poi calciare di poco fuori. Ma è pericoloso lo Spezia in contropiede con Nzola che poi cede a Zurkowski, che non inquadra lo specchio vicino alla mezz'ora.

Per un contatto tra El Shaarawi e Amian (espulso per la seconda ammonizione), l'arbitro concede il rigore che Dybala trasforma, con Zoet che riesce soltanto a sfiorare.

Non servono gli 8 minuti di recupero, dilatati poi a 12', e la pressione in attacco, sarà spareggio.

Roma-Spezia 2-1

PRIMO TEMPO 1-1

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik (1' st Llorente), Smalling, Mancini (37' st Wijnaldum), Zalewski; Bove (19' st Matic), Cristante, Pellegrini; Dybala, Belotti (19' st Abraham - 33' st Abraham), El Sharaawy. A disp. Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Ibanez, Camara,, Darboe, Volpato, Tahirovic, Solbakken. All. Foti (Mourinho squalificato).

SPEZIA (3-5-2): Zoet; Wisniewski, Ampadu, Nikolaou (52' st Krollis); Amian, Zurkowski, Esposito (47' st Shomurodov), Bourabia (52' st Cipot), Reca; Gyasi (42' st Verde), Nzola. A disp: Marchetti, Zowko, Dragowski, Ferrer, Caldara, Sala, Ekdal, Bastoni, Kovalenko, Maldini, Agudelo. All. Semplici.

Arbitro: Maresca di Napoli (assistenti Carbone di Napoli e Baccini di Conegliano, quaurto uomo Camplone di Pescara, Var Mazzoleni di Bergamo, Longo di Paola).

Marcatori: 6' pt Nikolaou (S), 43' pt Zaleswki (R); 45' st Dybala (R) su rigore.