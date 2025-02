Roger non serba rancori. E ha tanta voglia di fidarsi

Hanno approfittato fino al possibile della sua luce e della sua innegabile bellezza. Esteriore ma anche interiore, caratteriale. Per poi lasciare che venisse ceduto, rimbalzando di mano in mano; proprietario dopo proprietario fino a oggi. Ma Roger brilla di una luce speciale, tutta sua, e quel passato fatto di privazioni e continui tradimenti, di orecchie recise e sguardi troppo spenti, ha saputo lasciarlo dietro alle sue robuste spalle, concentrando lo sguardo e quell’instancabile ’sorriso’ su un domani – pallina sempre a portata di zampa – foriero di belle avventure. Roger è un magnifico esemplare di razza purissima Amstaff, di taglia media e di nove anni. Da due si trova ospite del canile municipale della Spezia dove è approdato a seguito di numerosi passaggi di consegna. La sua storia comincia infatti ben lontano da qui, in un allevamento della Bulgaria dove veniva utilizzato per l’accoppiamento.

Arrivato in Italia, Roger deve confrontarsi dapprima con la realtà di un altro allevamento, nel Genovese e, successivamente, con diverse realtà quotidiane di più proprietari che non hanno saputo ricambiare la sua grande lealtà e affidabilità. É qui, nella struttura di via del Monte, agli amici volontari de L’impronta, che di lui si prendono cura, che Roger ha dimostrato un’eccezionale forza d’animo e la sua voglia, nonostante tutto, di tornare ad affidarsi. Dal manto bianco e marrone tigrato a pelo corto, Roger ha un’indole piuttosto pacata e riflessiva che lo porta ad amare la compagnia di quegli amici umani a loro volta tranquilli e disposti a trascorrere tempo di qualità insieme: dalle attività all’aria aperta alle più distensive coccole abbinate, magari, a un buon masticativo da gustare in tutto relax.

Alma Martina Poggi