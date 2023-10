Roccatagliata Ceccardi ’viandante solitario’. La presentazione del libro di Francesca Bello

Il libro dedicato al poeta Ceccardo Roccatagliata Ceccardi dal titolo ’Diario di un viandante solitario’ scritto dalla professoressa Francesca Bello verrà presentato domani alle 17.30 alla sala conferenze del centro sociale polivalente di Molicciara. L’appuntamento rientra nella rassegna letteraria ’Parole in Comune’ promossa dal Comune di Castelnuovo Magra in collaborazione con l’Università Popolare ’Carla Moruzzi’. L’autrice, sarzanese di origine ma da anni residente a Castelnuovo Magra, ha insegnato alle scuole medie e al liceo scientifico di Carrara ed ha partecipato tre volte al concorso letterario ’Lerici Pea’ arrivando sempre in finale. L’incontro sarà presentato da Amilcare Mario Grassi, già docente di materie letterarie e filosofia nelle scuole medie inferiori e superiori, nonchè autore di quattro libri di poesie in dialetto. L’ingresso è libero senza prenotazione.