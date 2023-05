Una ’lectio’ di Vecchioni sul palco del Teatro Civico

La Spezia, 16 maggio 2023 - Il 23 maggio 1923 venne inaugurato da Re Vittorio Emanuele III il Palazzo degli Studi Principe Umberto di piazza Verdi. E nell’ambito delle celebrazioni del centenario di quello che diventò da quella data il liceo classico Costa, mercoledì 31 maggio, al Teatro Civico, si terrà una lectio magistralis del professor Roberto Vecchioni, che tratterà il tema del valore dei classici nella società contemporanea. Questa iniziativa, promossa dal Comune della Spezia con il contributo di Regione Liguria, è una delle tante organizzate e che culmineranno il 24 maggio proprio nell’istituto tra esperienze immersive, arte digitale, percorsi espositivi, convegni, il 1° certamen Portus Lunae ed esibizioni coreutiche.

Si tratta di un evento aperto agli studenti di tutte le scuole spezzine che, nei prossimi giorni, verranno contattati dal Comune pronto a raccogliere le adesioni di partecipazione. Vecchioni, oltre ad essere un famoso cantautore vincitore di alcuni tra i festival e i premi più celebri della musica italiana, è anche un appassionato studioso di greco antico, noto per essere in grado di tradurre classici greci senza il supporto di dizionari. Per oltre trent’anni è stato docente in diversi licei classici delle province di Milano e Brescia. "Roberto Vecchioni è uno dei più grandi cantautori italiani e un professore che ora continua la sua attività didattica nelle università – afferma il sindaco Pierluigi Peracchini. Sarà un onore avere come ospite un professionista della sua portata al Teatro Civico, in una ricorrenza speciale per la nostra città come i 100 anni dall’inaugurazione del Palazzo degli Studi. L’istituto superiore che sta organizzando le celebrazioni, si conferma, ancora oggi, una realtà affermata per l’attività formativa che compie per le nuove generazioni, i laboratori e le attività extra scolastiche che coinvolgono studenti e non solo. Siamo contenti di poter offrire ai nostri ragazzi l’opportunità di assistere a una lezione del professor Vecchioni e ringrazio il dirigente scolastico Franco Elisei per il lavoro quotidiano che svolge per i nostri studenti e per la costante collaborazione istituzionale". L’assessore alla Promozione dei grandi eventi Manuela Gagliardi aggiunge: "Grazie al Sindaco per aver colto questa opportunità e a Regione Liguria per il sostegno. Una lectio magistralis, ma anche una giornata di condivisione e di crescita per gli studenti che ascolteranno le parole di un uomo che ha saputo seguire le proprie passioni con determinazione e coraggio".