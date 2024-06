Ritrovo dei "giovani" aquilotti. Una maglia e tanti bei ricordi

Un tempo aquilotti in campo, adesso grandi tifosi e appassionati dello Spezia sugli spalti. E’ stata una simpatica rimpatriata quella organizzata tra gli ex giocatori delle giovanili aquilotte negli anni ‘70. Si sono ritrovati infatti gli ex allievi dello Spezia della stagione 1969-70 e della formazione juniores 1970-71 per trascorrere una serata di ricordi al ristorante del circolo Tennis Spezia. E’ stata una bella occasione per rinverdire i ricordi del loro passato calcistico con la maglia bianca. Hanno partecipato alla rimpatriata Arnaldo Faita, Davide Acerbi, Alteo Bolognini, Adolfo Borgna, Paolo Musetti, Fabrizio Nardini, Pippo Pellacani, Mauro Sagradini, Antonio Scandellari, Stefano Senese e Lorenzo Terreni. E naturalmente oltre ai ricordi l’argomento è stato il futuro dell’amata e sempre seguitissima squadra del cuore.