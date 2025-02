Ritorna La Penna con le Aquile fischi e applausi

Ad arbitrare il match tra lo Spezia e il Catanzaro, in programma domenica al ‘Picco’, sarà il 41enne romano Federico La Penna, 80 direzioni in Serie A e 123 in Serie B. Nove i precedenti con lo Spezia, per un bilancio di tre vittorie bianche, un pareggio e cinque sconfitte. La storia di La Penna con lo Spezia riporta, inevitabilmente, alla semifinale play-off di Serie B del 28 maggio 2016 contro il Trapani, al ‘Picco’, nel corso della quale l’arbitro laziale commise il grave errore di non assegnare un rigore agli aquilotti per un evidente fallo di Perticone su Piccoli. Dopo quell’evento, che portò anche alle durissime dichiarazioni post match dell’allora ad Luigi Micheli, La Penna non arbitrò più lo Spezia per sei anni, salvo poi essere nuovamente arruolato il 19 ottobre 2022 per la sfida di Coppa Italia Spezia-Brescia. A seguire La Penna ha arbitrato lo Spezia nel 2023, al ‘Picco’, contro la Juve (0-2) e nel 2024 contro il Venezia (2-1), in quest’ultimo match uscendo tra gli applausi per la sua ottima direzione di gara. Gli assistenti di gara saranno Paolo Laudato della sezione di Taranto e Francesco Cortese di Palermo, quarto ufficiale Mattia Nigro di Prato. Al Var vi sarà Daniele Patera di Teramo, all’Avar Davide Di Marco di Ciampino.

Fabio Bernardini