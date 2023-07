Ristorante Multato a Porto Venere, Chiuso per Mancanza di Requisiti Igienici L'Ufficio marittimo di Porto Venere ha chiuso e multato un ristorante della Palmaria per mancata manutenzione dei frigoriferi e per non aver rispettato i requisiti igienico-sanitari minimi. La chiusura resterà in vigore fino a quando non saranno ripristinate le condizioni di conformità.