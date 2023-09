Precarie condizioni igienico-sanitarie in un noto ristorante: chiuso dopo il sopralluogo

La Spezia, 20 settembre 2023 – Precarie condizioni igienico-sanitarie, un lavoratore in nero e altri problemi per un noto ristorante nella fascia collinare della città: la squadra amministrativa della polizia locale, Asl e guardia di finanza lo chiudono.

Erano giunte infatti alcune segnalazioni relative a deficit igienico-sanitari nella cucina e negli altri locali adibiti alla preparazione dei piatti. Non di rado queste segnalazioni risultano esagerate ma non è stato questo il caso, infatti sia la cucina, che i frigoriferi ed i locali adibiti a magazzino si presentavano in precarie condizioni igienico-sanitarie. Il locale – spiegano dalla municipale – avrà bisogno non solo di un’approfondita pulizia ma anche di lavori strutturali per adeguarsi alle normative vigenti a tutela della clientela.

L’attività è stata immediatamente bloccata e potrà riprendere solo dopo un nuovo sopralluogo del personale Asl che verifichi se il lavoro sia stato fatto a regola d’arte. Fino ad allora la clientela troverà il cartello di 'Chiuso per lavori' appeso alla porta.

Ma anche sulla cartellonistica del locale sono state riscontrate carenze. L’insegna sulla strada infatti non era mai stata autorizzata, nonostante che il locale operasse da svariati anni. Ora il titolare sarà costretto, dopo aver pagato una salata sanzione, a rimuoverla oppure ad 'emergere' e farsi autorizzare. In questo caso è stata la polizia locale ad intervenire e contestare il relativo verbale.

I militari della guardia di finanza, d’altro canto, hanno sottoposto a controllo il personale di cucina e di sala, accertando la presenza di una lavoratrice 'in nero', oltre ad altre irregolarità nella gestione e nella retribuzione del personale. Anche in questo caso è prevista la sospensione dell’attività fino al pagamento di una sanzione pecuniaria ed alla regolarizzazione della dipendente.