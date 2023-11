Rissa in centro città a colpi di... stampella, arrestati dai carabinieri

La Spezia, 10 novembre 2023 - I carabinieri della radiomobile della Compagnia della Spezia, nella serata di ieri, hanno arrestato, in flagranza di reato, tre cittadini marocchini, due quarantenni ed un trentenne, in Italia senza fissa dimora, per rissa e lesioni aggravate. Erano più o meno le 20.30 quando i militari dell’Arma, impegnati in un servizio di controllo del territorio nel centro cittadino, sono stati attirati dalle urla e dai movimenti concitati di alcuni soggetti, evidentemente in lite tra loro, uno dei quali, addirittura, utilizzava una stampella per colpire gli avversari.

Il provvidenziale intervento dei carabinieri, che nel frattempo avevano chiesto rinforzi, ha evitato ben più gravi conseguenze rispetto ai pochi giorni di prognosi che sono stati concessi, per le lesioni certificate dal personale sanitario dell’ospedale Sant'Andrea, nei confronti di due dei fermati.

Al termine dell’odierno processo con rito direttissimo al tribunale della Spezia, con convalida dell’arresto, i tre sono stati sottoposti a divieto di dimora nel Comune di Spezia.

È di ieri anche la denuncia in stato di libertà, per furto aggravato in un supermercato, sempre da parte dei carabinieri del capoluogo, di una giovane coppia di cittadini rumeni, dimoranti in provincia di Massa Carrara, che erano riusciti ad oltrepassare le casse occultando alcune bottiglie di superalcolici e spumanti di pregio per un valore di circa 350 euro.