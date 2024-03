Rissa in via Chiodo nella Notte Bianca: due ragazzi spezzini in ospedale

La Spezia, 19 marzo 2024 – Una rissa il primo giorno, qualche locale con la musica senza autorizzazione: questo l'esito delle due giornate di movida in programma sabato 16 e lunedì 18 marzo.

Nel corso della prima notte bianca di sabato sera, sono stati effettuati controlli anche con due nuclei del Reparto Prevenzione Crimine di Genova, in particolare sono state identificate 111 persone e controllati alcuni esercizi commerciali in cui non sono state riscontrate irregolarità. Sul finire del servizio la centrale operativa ha contattato la responsabile del servizio di ordine pubblico, per comunicare di una rissa vicino a via Chiodo. In particolare, a causa delle ferite che avevano riportato, due ragazzi spezzini sono stati portati in ospedale. Sono in corso sulla dinamica dei fatti e sulla responsabilità delle persone coinvolte, con accertamenti accertamenti della locale squadra mobile. Con riferimento alla notte bianca di ieri, invece, lunedì 18 marzo, sono stati effettuati controlli ed è stata accertata, insieme alla polizia locale, che un paio di esercizi commerciali del centro città stavano diffondendo musica senza autorizzazione.