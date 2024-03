Rissa in piazza del Bastione. Botte tra giovanissimi

Una rissa senza esclusione di colpi, prima dell’arrivo a sirene spiegate della polizia che ha generato il fuggi fuggi generale. Notte movimentata quella di sabato in piazza del Bastione, dove due gruppi di giovani hanno dato vita a una furibonda scazzottata. L’episodio attorno alla mezzanotte, quando un diverbio tra due ragazzi è sfociato in un scontro che ben presto si è trasformato in un parapiglia generale che avrebbe coinvolto diversi ragazzi. A riportare la tramquillità nell’area ci ha pensato la Questura spezzina, intervenuta in forze con alcune pattuglie della squadra volante, impegnata poco distante in alcuni controlli. L’arrivo delle forze dell’ordine ha ’consigliato’ a molti dei protagonisti della rissa un allaontanamento veloce dalla zona. Sul posto, gli agenti hanno raggiunto e identificato due ragazzi che avevano partecipato agli scontri, entrambi feriti al volto: uno dei ragazzi è stato poi trasportato al pronto soccorso della Spezia.

La Questura già nella giornata di ieri è entrata in possesso delle registrazioni delle telecamere di videsorveglianza per ricostruire l’esatto quadro della vicenda e per risalire ai protagonisti della rissa, che ora rischiano una denuncia. Un altro episodio di violenza è avvenuto un’ora dopo, attorno all’una di notte, in piazza Cavour, dove un uomo per futili motivi avrebbe colpito con una testata al volto un ragazzo. Anche in questa circostanza, sarà la polizia a fare luce sull’accaduto.

Matteo Marcello