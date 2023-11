Rissa in piazza a Lerici. Assolti due ventenni dall’accusa di lesioni

Erano stati accusati di essere i responsabili della rissa scaturita il 17 agosto 2022 in piazza Garibaldi a Lerici, che aveva portato al ferimento di tre ragazzi spezzini, due dei quali in modo grave con lesioni guaribili in 60 e 17 giorni. Ieri mattina davanti al giudice dell’udienza preliminare, è arrivata l’assoluzione per Oregi Doda e Devis Leka, 23 anni entrambi, il primo nato in Albania e il secondo a Massa e residenti in provincia della Spezia. Accolta dal giudice Mario De Bellis la tesi dei loro avvocati difesnsori Fulvio Biasotti e Gabriele Dallara (nella foto), i quali hanno scelto il giudizio con il rito abbreviato cristallizzando le prove al momento disponibili, sostenendo che appunto non ci fosse alcuna certezza che Doda e Leka fossero i responsabili delle lesioni ai tre ragazzi, due di 32 anni e uno di 37, il più grave. Quella sera alcuni giovani erano arrivati alle mani, facendo volare pugni, schiaffi e calci. Sul posto erano intervenuti i carabinieri di Lerici. All’arrivo dei militari, tre dei ragazzi coinvolti nella rissa erano feriti a terra e per loro si era reso necessario il trasporto in ospedale per gli accertamenti e le cure mediche: per due ragazzi la prognosi si era rivelata piuttosto grave.

I carabinieri, oltre a identificare chi era rimasto a terra ferito, avevano avviato le indagini per risalire all’identità di tutti i coinvolti, raccogliendo le testimonianze e visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona.

M.B.