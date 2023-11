Botte dal socio al centro sportivo, è grave e ha un polmone perforato

La Spezia, 2 novembre 2023 – La lite tra due soci di un noto centro sportivo nella periferia cittadina, è degenerata in un aggressione fisica che ha provocato gravi lesioni, col ricovero in ospedale per fratture costali multiple e pneumotorace. La vittima è uno spezzino di 56 anni, conosciuto negli ambienti sportivi anche perché tifoso dello Spezia Calcio, il quale è entrato al pronto soccorso del Sant’Andrea in codice rosso ma le sue condizioni si sono ulteriormente aggravate, poiché una delle costole fratturate gli ha perforato il polmone destro con conseguente emorragia che ha necessitato un drenaggio immediato da parte dei medici. Per questo la prognosi iniziale di trenta giorni, è ulteriormente cresciuta fino a diventare riservata.

L’episodio risale alla mattinata di lunedì, quando i due soci si sono ritrovati all’interno del centro sportivo e tra loro è nata una discussione, sembra per problemi contabili. Secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri del nucleo radiomobile, anche se al momento dell’accaduto non c’erano testimoni, il socio cinquantenne che di professione è un militare, si sarebbe scagliato sull’altro colpendolo più volte, fino sbatterlo con violenza contro al muro. Poi si sarebbe allontanato, lasciandolo dolorante sul posto.

La vittima ha chiamato un amico col telefonino ed è stato portato subito all’ospedale Sant’Andrea, dove ha riferito di essere stato colpito da persona conosciuta. Gli è stato diagnosticato un trauma toracico con fratture costali multiple e pneumotorace sub massivo destro. E’ stato quindi ricoverato in chirurgia toracica, dove si trova tuttora in condizioni serie col polmone perforato. L’accusa nei confronti del socio che lo ha colpito, è di lesioni aggravate.