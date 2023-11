Risorgimento e Manzoni. Lezioni da Unitre

Proseguono gli appuntamenti organizzati dall’Unitre (Università delle Tre Età) di Lerici, con tutte le lezioni a iniziare alle 16.30. Si inizia oggi, nella sede dell’associazione di via Gerini 40, per il corso di Storia con il professor Marco Mezzana, in ‘Il Risorgimento – seconda parte’. Poi domani, nella sala consiliare del municipio, per il corso di Letteratura italiana su Alessandro Manzoni, la professoressa Michela Ceccon in ‘Milano tra 700 e 800 tra Illuminismo e Romanticismo, dall’Assolutismo all’Unità d’Italia. A. Manzoni: l’uomo, la sua personalità e la sua vicenda umana’. Si torna dall’Unitre, giovedì con il corso di Inglese della professoressa Diana Cavanna, dalle 9.30 alle 11, per i lower intermediate. Due tappe venerdì. All’Unitre, la professoressa Jolanda Garcia, propone il suo corso di Spagnolo, dalle 9.30 alle 11 l’intermedio e dalle 11 alle 12.30 l’avanzato; in sala consiliare, invece, per il percorso articolato di prevenzione e medicina, il dottor Stefano Carro, in collaborazione con il Lions Club di Lerici, propone ‘Colesterolo e glicemia: prevenzione e cura’. Sabato, infine, in sede Unitre, la professoressa Cavanna tiene il corso upper intermediate.

m. magi