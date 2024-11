Riprendono gli interventi in via Marinella

Riprenderanno lunedì, con le operazioni di ricollocazione del sotto-servizio che ne aveva causato la sospensione, i lavori di consolidamento dell’argine del torrente Parmignola a Marinella nel tratto compreso tra il viadotto autostradale e il ponte sulla strada provinciale. Si tratta dell’intervento finale che, una volta concluso, porterà alla definitiva risoluzione delle criticità del torrente e l’attuazione concreta della deperimetrazione del rischio idraulico della frazione marina. Un intervento complesso - finanziato con 2milioni da 700mila euro da Regione Liguria a cui si sono aggiunti 105mila euro di cofinanziamento comunale - che la giunta Ponzanelli ha portato avanti, per lotti, a partire dal 2018 partendo dai tratti lato Sarzana e dall’innalzamento del ponte autostradale da parte di Salt.

Nel 2022, le attività di riperimetrazione delle aree inondabili del Parmignola avevano fatto emergere l’insufficienza data dal tipo di arginatura realizzata, non adeguata a smaltire la portata di riferimento duecentennale e a resistere ai carichi idrostatici indotti dalle correnti di piena e al sifonamento. Necessario quindi realizzare un palancolato in acciaio infisso nell’attuale rilevato e nel terreno sottostante per una profondità idonea a resistere al carico idrostatico e a impedire proprio il fenomeno del sifonamento. "Dopo anni di investimenti regionali e comunali e di lavoro per costruire tratti di argini inesistenti e necessari - dichiara il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli- abbiamo scoperto che l’unico tratto realizzato in passato non era un argine ma un terrapieno privo di qualsiasi capacità di difesa idraulica". Da lunedì, dalle 8 alle 18 in via Marinella è previsto un restringimento di carreggiata in area cantiere regolato da movieri o da impianto semaforico.