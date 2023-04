’Riprendiamoci i Comuni’ L’iniziativa alla Beghi

In programma domani alle 10 all’Auditorium della Biblioteca Beghi la presentazione della campagna per due proposte di iniziativa popolare denominata ’Riprendiamoci il Comune’. Parteciperanno Stefania Novelli (presidente Arci La Spezia), Rino Tortorelli (Manifesto per la Sanità Pubblica e referente locale della campagna), Massimo Lombardi, (onsigliere Comunale di Spezia Bene ComuneRc) e Marco Bersani, Attac Italia e responsabile nazionale della campagna.

La prima proposta di legge vuole una riforma della finanza locale, eliminando le norme che oggi impediscono l’assunzione del personale nei Comuni, reinternalizzando i servizi pubblici a partire dall’acqua. La seconda proposta di legge si prefigge la trasformazione di Cassa Depositi e Prestiti in ente di diritto pubblico decentrato territorialmente, mettendo a disposizione dei Comuni le risorse del risparmio postale (280 miliardi) come forma di finanziamento a tasso agevolato per gli investimenti in ambito locale.