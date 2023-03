Riparte il corso per pizzaioli

Vista la richiesta da parte delle imprese di pizzaioli formati da assumere, Confartigianato organizza una nuova edizione del corso per pizzaiolo, che offre e concrete opportunità per trovare subito lavoro in pizzeria o pensare in futuro di avviare un’attività artigianale. Il corso, in calendario dal 16 al 31 marzo della durata di 30 ore complessive, si svolgerà nella sede di Confartigianato, in via Fontevivo, per la parte teorica ed in un laboratorio specializzato per la parte pratica. Al termine del corso agli allievi meritevoli sarà proposto un tirocinio in pizzerie di Spezia e provincia. Per ulteriori informazioni contattare Ufficio Formazione al numero di telefono 0187-28660448 oppure scrivere e-mail: [email protected]