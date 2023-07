Riparte ’Cinema e cultura’ Chiavi in mano a Vertigo

Il fascino del grande schermo non ha tempo. Anche se alla vigilia della ventottesima edizione della rassegna ’Cinema e cultura’ di Castelnuovo Magra è arrivato il cambio della guardia. Quella che inizierà martedì prossimo, 11 luglio, con il film dal titolo ’Aftersun’ presentato dal critico Paola Casella, sarà infatti la prima versione curata dall’associazione culturale Vertigo composta da un gruppo di giovanissimi che hanno ereditato il difficile e impegnativo compito di portare avanti una delle più attese, partecipate e longeve iniziative culturali del panorama provinciale. Un evento, che si tiene allo spazio di piazza Querciola nel centro storico del borgo, che negli anni ha sfidato serate di pioggia, freddo invernale, caldo torrido passando da pochi curiosi a folle da concerto e che ha visto arrivare in paese grandi registi, critici, attori e soprattutto ha avvicinato tantissimi giovani al cinema. Alla presentazione della nuova veste della rassegna l’assessore comunale Katia Cecchinelli insieme agli storici organizzatori Paola Moro responsabile ufficio cultura dell’ente e Giorgio Baudone, per tanti anni assessore alla cultura, hanno idealmente ceduto il testimone a Paolo Rissicini. Il presidente dell’associazione Vertigo guida il gruppetto composto anche da Matteo Salvetti, Marco Lorenzo Baruzzo, Lorenzo Baudinelli, Alessio Pergolari fondato a gennaio e pronto al debutto. La ventottesima edizione si intitola ’Fino all’ultimo sguardo’ e proporrà film appena usciti con altri di nicchia ma di grande qualità. Ed è stato un bel momento, con un filo di comprensibile emozione, quello del passaggio del ruolo organizzativo consegnato a Paolo Rissicini da Paola Moro, Giorgio Baudone che continueranno comunque a collaborare con l’iniziativa pur consegnando le "chiavi" di una macchina che ha sempre viaggiato con i giri giusti al nuovo che avanza. I film saranno 8 in programma martedì e venerdì alle 21.30 tutti con ingresso gratuito e arricchiti dalla presenza di esperti e critici della storia del cinema. Tutte le visioni saranno riservate ai maggiori di anni 13 e in caso di maltempo avranno luogo nella sala convegni del centro sociale di Molicciara.

Massimo Merluzzi