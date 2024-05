"Riorganizzazione servizi consultorio a La Spezia: nuove sedi e orari per rispondere ai bisogni familiari"

Da domani le attività del consultorio della Spezia, situate in via XXIV maggio 141, si svolgeranno nella sede di Bragarina, in via Sardegna 45, palazzina B, secondo e terzo piano, mantenendo i medesimi orari di ingresso per ciascun servizio. Resterà invece invariata la sede del consultorio di Sarzana, in via Paci, 1. Il consultorio è un servizio nato per rispondere ai bisogni della famiglia, della donna, della coppia, dell’infanzia e dell’adolescenza. In particolare opera su tre aree: ostetrico-ginecologica, pediatrica, psicosociale. I servizi che il consultorio fornisce all’utenza riguardano le vaccinazioni e pediatria di comunità, visita ostetrico-ginecologica e consulenza pre-concezionale, per contraccezione e procreazione responsabile, gravidanza, nascita e allattamento; home visiting e presa in carico della maternità fragile dalla nascita fino al primo anno di vita del bambino, massaggio infantile; interruzione volontaria di gravidanza, consultazione climaterio (peri menopausa); valutazione e supporto ai problemi dell’infanzia e dell’adolescenza, alla genitorialità, percorsi di adozione ed affido, presa in carico delle situazioni di maltrattamento ed abuso, e percorsi di elaborazione del lutto ed eventi traumatici. Nella sede di Bragarina, dal lunedì 27 maggio si terrà anche lo Screening PapTest. Per informazioni o modifica dell’appuntamento fissato è possibile contattare l’azienda sanitaria al numero 0187.534561.